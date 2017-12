Sénégal: Ndiassane - Le khalife Mame Bouh Mouhamed Kounta dénonce l'utilisation abusive des réseaux sociaux

"Tout le monde sait que l'agriculture est un métier porteur de croissance et réduit de façon constante le chômage des jeunes. Les enfants peuvent étudier le Coran et apprendre en même temps ce métier", a-t-il dit.

Selon le khalife général de Ndiassane, les nouvelles technologies de l'information et de la communication "ont complètement désagrégé le tissu social parce qu'il n'y a plus de communication au sein de la famille".

La machine "a pris le dessus sur tout et les parents ne savent plus comment faire pour inculquer les bonnes valeurs à leurs enfants", a déploré le khalife de Ndiassane, en présence d'une délégation gouvernementale dirigée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye.

Les réseaux sociaux "ont un impact négatif sur le comportement des jeunes qui sont en perte de repères", a souligné le khalife lors de la cérémonie officielle de la 134e édition du gamou de Ndiassane, traditionnellement célébrée une semaine après celle de Tivaouane, et qui portait sur le thème "Les valeurs de l'islam : le numérique et les réseaux sociaux".

