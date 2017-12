Sénégal: Une start-up nigériane sélectionnée dans le programme d'Airbus BizLab pour ses drones

La start-up nigériane Aerial Industries vient d'être sélectionnée suite à un appel à candidature très rude au niveau international, lancée par l'accélérateur de start up Airbus BizLab. Cette option va permettre à cette initiative africaine de suivre une formation de six mois sur les sites de Hambourg et de Toulouse, où elle pourra avec 11 autres start up retenues, peaufiner ses idées pour l'industrie aérospatiale.

La source qui livre l'information souligne qu'Aerial Industries est spécialisée dans le développement des drones de haute performance pour la pulvérisation des cultures dans les exploitations agricoles des pays en développement. Sa technologie est avantageuse à plus d'un titre contrairement aux tracteurs et utilise moins de produits chimiques dans l'optique de protéger l'environnement et les travailleurs agricoles.

A l'en croire, Aerial Industries, rejoint ainsi 56 start-ups et projets ayant déjà suivi ce programme avec succès. C'est une excellente opportunité pour la start up qui voit sa visibilité renforcée au niveau mondial et lui donne accès aux futurs marchés et partenaires.

Et d'ajouter que le BizLab relève de la stratégie d'innovation d'Airbus, qui valorise les solutions innovantes tant dans l'industrie aérospatiale que dans le domaine humanitaire, innovation majeure de cette année, et permet aux jeunes entreprises d'intégrer pleinement une entreprise mondiale dès le départ.