Sénégal: Forum économique international - La Francophonie partenaire privilégié de la Conférence de Paris

Enfin, la cérémonie de clôture, sous l'intitulé: « Pour humanisme universel : les jeunes et les femmes s'imposent » constituera une première déclinaison de l'appel en faveur d'une mondialisation économique juste et durable et d'une démocratie mondiale, solidaire, inclusive, garante des valeurs universelles et respectueuses de la diversité qui avait été lancé à Montréal au nom de la Francophonie, du Secrétariat ibéro-américain, de la Communauté des pays de langue portugaise et du Commonwealth.

«Cette conférence de Paris se veut un espace de rencontre et de dialogue entre les décideurs de la sphère publique et les acteurs du monde économique» souligne Michaëlle Jean.

Adoptée en 2014, la stratégie économique pour la Francophonie vise notamment à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans un contexte où les femmes se trouvent parmi les acteurs les plus marginalisés des processus économiques actuels.

Après Montréal, Toronto et Miami, le Forum économique international des Amériques s'installe pour la première fois à Paris les 7 et 8 décembre 2017. Partenaire du Forum depuis 2005, l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est fortement présente à cette Conférence de Paris qui a pour thème : «Repenser la mondialisation».

