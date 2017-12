Sénégal: 12eme Conférence économique africaine - Les Etats Africains invités à faire de la gouvernance une priorité

«J'espère que le résultat de cette conférence aidera tous les chercheurs, les décideurs et les trois institutions partenaires à soutenir la transformation de l'Afrique et les efforts de l'Afrique pour améliorer la gouvernance pour la transformation structurelle», dit-il.

Dans ce sens, note-t-il, l'objectif de la banque est d'être en mesure de répondre de façon très concrète en termes d'actions et surtout en termes de résultats par rapport à ces cinq priorités. Pour ce qui est des questions de gouvernance, c'est de savoir dans quelle mesure l'amélioration de la gouvernance dans les pays membres régionaux permettra de réussir et d'avoir des résultats dans ces 5 grandes priorités.

Le deuxième pilier porte sur le renforcement de la gouvernance sectorielle et en particulier sur les secteurs clé de l'économie. Et enfin, le dernier pilier porte sur l'amélioration du climat des investissements et du climat des affaires.

Dans ce cadre, l'institution a adopté depuis quelques années un nouveau document de stratégie appelé «Cadre stratégique pour les interventions de la banque dans le cadre de la gouvernance 2014-2018» qui définit le contexte et les interventions de la banque dans le cadre de la gouvernance. Ce document précise trois piliers. Globalement, le premier pilier porte sur le renforcement du secteur public et de la gouvernance économique.

