Nigeria: L'argent détourné par Abacha affecté aux projets

La Public Expenditure Management and Financial Accountability Review (PEMFAR) a ainsi vu le jour au terme de plusieurs mois de négociations.

Depuis 2005 jusqu'à ce jour, les autorités nigérianes ont déjà pu rapatrier 1,3 milliard de dollars, environ 780 milliards de F. De leur côté, les Etats-Unis affirment avoir traqué et identifié 484 millions de dollars, près de 290 milliards de F, appartenant à la famille Abacha ayant transité par leur système bancaire. Ils entendent restituer ce pactole une fois toutes les procédures et contre-procédures légales menées.

En avril 2005, le fils de l'ancien président du Nigeria, extradé d'Allemagne après plus d'un an et demi de détention, avait fait l'objet d'une accusation de «blanchiment d'argent, de fraude et falsification ».

Celles-ci parlent d'environ 2,2 milliards de dollars détournés de la banque centrale du Nigéria et déposés au Luxembourg et qui ont été bloqués dans le cadre d'une procédure pénale par un tribunal à Genève contre Aba Abacha.

« Le projet renforcera la sécurité sociale pour les couches les plus pauvres de la population nigériane. L'accord réglemente également le décaissement des fonds restitués par tranches et définit les mesures concrètes à prendre en cas d'abus ou de corruption», expliquent les autorités suisses dans un communiqué.

Le Conseil fédéral suisse a annoncé lundi dernier sa volonté de restituer au Nigeria les fonds détournés par l'ancien président Sani Abacha entre 1993 et 1998. D'un montant de 321 millions de dollars, soit près de 177 milliards de F, cet argent saisi servira à financer des projets de développement, conformément à un accord tripartite conclu entre la Suisse, le Nigéria et la Banque mondiale.

