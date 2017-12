Sénégal: Inauguration aéroport international blaise diagne - Macky annonce l'envol du senegal

Le président de la République, Macky Sall ne se glorifie pas d'avoir achever les chantiers de l'Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIDB). Pour lui, l'importance n'est pas de spéculer sur la paternité d'une infrastructure, car l'Etat étant une continuité, tout projet engagé par un dirigeant, peut être achevé par son successeur. Il s'exprimait ainsi hier, jeudi 7 décembre, au lancement des activités de l'AIDB. Pour lui, «le Sénégal a déjà pris son envol».

«Le Sénégal a pris son envol», dixit Macky Sall. L'Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIDB), a démarré officiellement ses activités hier, jeudi 7 décembre 2017. L'infrastructure moderne de dernière génération répondant aux normes et standards internationaux a été inaugurée par Macky Sall, en présence de Chefs d'Etat et de plusieurs délégations étrangères.

L'occasion a été saisie par le président de la République, Macky Sall, à qui ses militants et sympathisants attribuent la réalisation de l'ouvrage au détriment de son prédécesseur, Abdoulaye Wade, de recadrer le débat. «Je ne me glorifie pas de la réalisation d'une telle ou telle autre infrastructure. Je ne mettrai pas à mon compte ni celles qui ont été entamées avant ma venue au pouvoir, ni celles que j'ai initiées, encore moins celles qui seront achevées après mon départ du pouvoir», a-t-il dit en Wolof.

Mieux, le chef de l'Etat a tenu à rendre hommage à tous ceux qui l'ont précédé à la magistrature suprême y compris, son ancien mentor, Abdoulaye Wade dont les relations ne seraient pas des meilleures. «Dans la vie d'une nation, il y a les étapes symboliques qui ne se reproduisent que rarement.

Celles qui nous réunissent ici en font partie. C'est pourquoi je saisis l'occasion pour rendre hommage à tous mes prédécesseurs. De Léopold Sédar Senghor à Abdoulaye Wade, en passant par le président Abdou Diouf. Chacun d'eux a apporté sa contribution à la construction de l'œuvre nationale».

Parlant de l'AIDB, Macky Sall reconnait que c'est Abdoulaye Wade qui en est l'initiateur. Toutefois, a-t-il tenu à préciser, «l'état où en était les travaux à mon arrivée à la tête du pays en 2012, ne pouvait pas permettre l'achèvement du chantier de l'aéroport. Il a fallu renégocier les accords et restructurer le projet», a-t-il dit.

LA SECURITE DOIT ETRE DE MISE

Il est obligatoire que la sécurité des passagers soit garantie à l'AIDB, prévient le chef de l'Etat. «La sécurité et la sureté requièrent la discipline et la rigueur qui doivent, en tout temps, être observées à l'AIDB. Ces conditions ne sont pas négociables car relevant de Conventions internationales auxquelles le Sénégal s'est tenu. Elles s'imposent à tous», a-t-il soutenu. Mieux, il a invité le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires à veiller à l'application rigoureuse des normes aéronautiques et à l'apaisement de la plateforme aéroportuaire.

MACKY ANNONCE LA REHABILITATION DE 5 AEROPORTS REGIONAUX

Après l'inauguration de l'AIDB, l'Etat du Sénégal compte travailler davantage à densifier le trafic aérien. «C'est tout une nouvelle carte du Sénégal que nous allons redessiner. J'ai le plaisir d'annoncer ici le démarrage prochain du projet de rénovation complète de 5 aéroports régionaux. Saint-Louis, Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou. Le financement de ce chantier est déjà bouclé, pour un coût global de 100 milliards de F Cfa, et les travaux vont démarrer dès le début de l'année 2018», a annoncé Macky Sall.

LE DEFUNT VILLAGE DE «MBADDAT» RESSUSCITE

A signaler que le président Macky Sall a pris la décision de rebaptiser le Salon d'honneur de l'Aéroport Blaise Diagne de Diass au nom de «Mbaddat», un village qui était sur le même lieu avant la construction de l'infrastructure. Le président du Gabon Aly Bongo Odimba, José Mario Vaz de la Guinée-Bissau, et le Gambien Adama Barrow, ont assisté à la cérémonie d'inauguration.

AIR SENEGAL S.A SE DOTE DE DEUX AIRBUS A 330 NEO : La signature du contrat dans quelques jours

Dans le souci de redynamiser le trafic aérien, le Sénégal, après avoir démarré sa compagnie aérienne avec deux avions, renforcera sa flotte. «Air Sénégal S.A, lancera ses vols avec deux avions. Il est prévu la livraison de deux airbus (A 330 neo) dont le contrat sera signé dans les prochains jours», a dit le chef de l'Etat, inaugurant hier l'AIBD de Diass.

Pour Macky Sall, «le trafic aérien intérieur doit revivre. C'est une condition essentielle du Sénégal Emergent. Pour ce faire, il nous faut une compagnie aérienne nationale qui vole à la hauteur de notre vision. C'est pourquoi, nous avons créé la compagnie Air Sénégal S.A.» Le président Sall annonce aussi que cette compagnie, qui dispose déjà de deux appareils Atr 76-600 livrés pour le vol du voisinage et pour le vol national, lancera très prochainement ses activités.

Cela, en attendant la mise en service des deux Airbus dont le contrat sera signé dans quelques jours. «C'est un modèle d'avion de dernière génération», révèle le chef de l'Etat selon qui, grâce à ces Airbus, Air Sénégal fera de l'intercontinental.

MACKY SALL AUX DETRACTEURS DE SON BILAN : «Le peuple est l'arbitre qui nous jugera»

Le Président de la République a profité de son message en Wolof, lors de l'inauguration de l'AIDB hier, pour lancer des piques à ses adversaires politiques. Il souhaiterait que le débat soit beaucoup plus porté sur l'union et la cohésion nationale que les questions politiques. Car, «seul le travail nous fera avancer, mais pas les débats de "bas étage" et les disputes sur des choses sans intérêt.» toutefois reconnait-il, «en démocratie, c'est vrai que cela n'est pas exclu. Car parler, c'est mieux que l'instabilité.»

Et, quand le moment de faire un bilan viendra, le peuple jugera dit-il. «Mais travaillons, comme le fait si bien le gouvernement. C'est le temps de l'action. À l'heure du bilan, chacun montre ce qu'il a fait. L'arbitre, c'est le peuple. Donc ce n'est pas la peine d'avoir peur. Discutons de la démocratie, de la manière dont on doit mener nos élections pour qu'elles puissent se dérouler sans problème. Le dernier mot revient aux électeurs et à Dieu, le maître de tout», a-t-il défié.

Le président Macky Sall a souligné, par ailleurs, que faire référence à une absence de la démocratie au Sénégal est une illusion, car la tradition démocratique s'est installée dans le pays depuis le temps colonial. Avant de déclarer que «le Sénégal est une grande démocratie et personne ne pourra ternir cette image. Donc unissons-nous, car ce pays nous appartient à nous tous».