Sénégal: Khalifa Sall et sept de ses collaborateurs renvoyés devant la justice

Le doyen des juges a également rejeté la caution, sous forme d'hypothèque déposée mardi. Khalifa Sall, candidat potentiel à la présidentielle de 2019, n'a donc pas obtenu de liberté provisoire et sera jugé en restant en détention, il est soupçonné de détournements de deniers publics, association de malfaiteurs et escroquerie portant sur des deniers publics.

Satisfaction affichée ce vendredi du côté des avocats de l'Etat, partie civile dans ce dossier sensible, qui excluaient la possibilité d'un non-lieu. Les avocats de Khalifa Sall doivent rencontrer au plus vite leur client à la prison de Rebeuss avant de s'exprimer.

Le doyen des juges, Samba Sall, a précisément ordonné un renvoi en police correctionnelle des coaccusés, autrement dit, il demande la tenue d'un procès comme l'exigeait le procureur dans son réquisitoire. Désormais, trois juges du tribunal de grande instance de Dakar vont hériter du dossier et devront donc organiser le procès et définir notamment le calendrier.

Hasard ou non du calendrier, le doyen des juges a bouclé son dossier au moment où tous les regards étaient tournés vers l'aéroport Blaise Diagne, inauguré ce jeudi. Les avocats de Khalifa Sall comme ceux de l'Etat ont été prévenus en fin de journée.

