Sénégal: Adoption budget 2018 du ministère de la santé - Une hausse de pres de 6 milliards

Rappelons que le budget 2018 du département de la Santé et de l'Action sociale est réparti comme suit: les dépenses de personnel qui s'élèvent à 39.319.706.320 F Cfa; les dépenses de fonctionnement arrêté à 9.430.866.000 F Cfa; les transferts à 43.835.805.000 F Cfa et les dépenses en capital qui se chiffrent 64.100.734.000 F Cfa.

En guise de réponse aux interrogations des représentants du peuple, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a tenu à rassurer le peuple. Selon lui, l'amélioration du plateau technique dans tous les secteurs de la santé reste leur priorité. A cet effet, il a donné des assurances par rapport aux dotations et l'ouverture de certains centres de soins qui seront bientôt opérationnels.

Les élus du peuple ont fait le tour des problèmes de la santé à savoir la Couverture maladie universelle (CMU), les équipements, les infrastructures pour le relèvement du plateau sanitaire et le manque de personnels dans certains hôpitaux et postes de santé à l'intérieur du pays.

Devant les députés, hier jeudi, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a rassuré les populations sur l'opérationnalisation des radiotérapies dans son pays. Toutefois, les personnes victimes de cancers devront prendre leur mal en patience jusqu'en janvier 2018, date de démarrage des soins dans les hôpitaux Dalal Jamm et Aristide Le Dantec.

Le budget 2018 du ministère de la Santé et de l'Action sociale a été arrêté à 169.487.111.320 F Cfa contre 163.522.351.00 F Cfa. Soit une hausse de 5.964.760.320 F Cfa en valeur absolue et 3,65% en valeur relative. Ce budget a été adopté en plénière par les représentants du peuple hier, jeudi 07 décembre, à l'Assemblée nationale.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.