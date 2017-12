Sénégal: Conséquence du conflit casamançais - 10 000 refugies senegalais naturalises bissau guineens

S'agissant du colloque, Abdouraouf Kondé, représentant régional adjoint du Hcr pour le Niger a indiqué qu'il réunit des responsables des Commissions nationales en charge des réfugies des 15 pays de la Cedeao, des représentants de l'Union africaine, du HCR, des autres agences des Nations unies et des organisations internationales, ainsi que des universitaires, experts et autres représentants de la société civile. Selon lui, l'objectif est d'intéresser tous ces acteurs à la question de gestion de migration mixtes en lien avec l'asile et la protection des réfugiés dans la sous-région Ouest africaine.

Pour cause, la plupart de ces documents sont souvent brûlés lors d'incendie de maisons ou des préfectures, à la suite des attaques. Aujourd'hui, ils sont des milliers de Sénégalais contraints à vivre éternellement au niveau de ces deux pays tous simplement parce qu'ils n'ont plus par devers eux-des documents administratifs que l'Etat du Sénégal leur exige pour prouver leur nationale sénégalaise.

Il faut souligner que même si on ne parle pas souvent d'eux, il n'en demeure pas moins vrai qu'ils sont beaucoup de Sénégalais à vivre dans une situation particulière en territoire Gambien et Bissau guinéen après leur déplacement forcé pour fuir le conflit Casamançaise éclaté en 1982. Dépourvues de documents administratifs attestant leur nationale sénégalaise, ces personnes rencontrent tous les problèmes du monde pour accéder à certains services de base : se soigner, inscrire leurs enfants à l'école pour ne citer que cela.

En effet, soulignant que l'engagement du gouvernement du président Jose Mario Vaz est d'offrir la nationalité Bissau Guinéenne à près de dix mille déplacés sénégalais vivant sur son sol depuis l'éclatement du conflit Casamançais, Anne Marie Deutschlander a indiqué que cette mesure va permettre à ces réfugiés et à leurs enfants de bénéficier d'une identité avec des documents d'Etat civil donc de ne pas devenir des apatrides. Autrement dit, des personnes dépourvues de leur nationalité et qu'aucun Etat ne considère comme ses ressortissants par application de sa législation.

S'exprimant hier, jeudi 7 décembre, lors d'une conférence de presse en marge d'un colloque régional sur l'asile et les migrations mixtes à Dakar, Anne Marie Deutschlander a même informé que la cérémonie officielle de lancement de la procédure de naturalisation de ces réfugiés sénégalais installés dans le pays du président Jose Mario Vaz depuis près 35 ans a déjà eu lieu sous la présidence du Premier ministre Bissau Guinéen, en présence de son ministre de l'Intérieur et celui de la justice.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.