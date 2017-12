Sénégal: Inauguration de l'aeroport international Blaise Diagne - Folklore inaugural a Diass

Le président de la République, Macky Sall, a inauguré et officialisé l'opérationnalité du nouvel Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass hier, jeudi 7 décembre 2017. Un moment riche en sons et couleurs. L'Armée a gratifié les officiels et l'assistance d'une bonne prestation avec un défilé d'aéronefs et une belle parade de commandos. Youssou Ndour, de son côté, a gratifié l'assistance par une «bonne» musique. Le tout, sous les applaudissements des populations venues nombreuses prendre part à la solennité.

C'est désormais opérationnel ! L'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) a officiellement démarré ses activités. Tôt dans la matinée d'hier jeudi, les journalistes-reporters et photographes d'ici et d'ailleurs, accrédités pour la couverture de la cérémonie officielle d'inauguration de l'AIBD ont envahi le siège de la maison du Train Express Régional (TER). Peu après le petit déjeuner et les formalités d'usage, cap sur l'AIBD de Diass, à bord de bus de la société de transport Dakar dem dikk (DDD).

Vers 9 heures du matin, les lieux étaient bondés de monde, des habitants des villages environnants d'une part et des populations venants de Dakar, Thiès, Mbour de l'autre. De partout on entendait des battements de tambours, des sonorisations aux timbres de «Macky, le président travailleur», «Macky, le bâtisseur», «Macky, l'homme de confiance» entonnés par des communicateurs traditionnels de Dakar et desdites localités environnantes.

LES «GUERRE» DES PANCARTES... POLITIQUES

Aussi, des responsables politiques n'ont pas été en reste, avec chacun voulant faire plaisir au maître. Ce à travers des pancartes portés par des femmes, des hommes et sur lesquelles on pouvait lire des mots valises notamment «Nguette soutient le PSE», «Ciré Dia, Dg de la Poste soutient Macky Sall», «IPD soutient le président Macky Sall», «Alioune Badara Samb Ciss, maire de Diass pour Macky», «Pape Sow l'espoir», Moustaha Mbengue, maire de Keur Moussa aux côtés de Macky Sall». Bref, c'était une véritable «guerre» des pancartes.

Mais, le dispositif sécuritaire était au rendez. Pour entrer dans l'enceinte devant abriter la cérémonie officielle, il fallait montrer patte blanche, son badge. Dans le périmètre circonscrit pour la solennité de l'évènement, se trouvaient trois grandes tentes bien implantées aux couleurs national (verte, jeune, rouge) et une autre un peu excentrée toujours pour la circonstance. Un monde beau de dames en tenues traditionnelles et d'hommes en costumes et boubous traditionnels avaient fini d'occuper les tentes dressées à cet effet. Le sol était couvert par des bâches et autres moquettes pour embellir l'espace et, par ricochet, éviter que la poussière envahisse les occupants.

MACKY DEBARQUE VERS 11H A L'AIBD

Vers 11 heures, le président de la République, Macky Sall arrive sur les lieux. Et ce fut des moments d'accolades avec ses hôtes, en l'occurrence les présidents du Gabon Ali Bongo Odimba, de la République de Guinée-Bissau José Mário Vaz, de la République de Gambie Adama Barrow, du Premier ministre de Sao Tomé et Principe Patrice Trovoada... Après ces «salamalek», le président Sall, avec à ses côtés Maïmouna Ndoye Seck, ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, son épouse et ses hôtes, a procédé à la coupure du ruban. Avant de dévoiler la plaque (inaugurale) de l'Aéroport international Blaise Diagne.

A la suite, ils ont visité le joyaux et procédé aux formalités d'usage pour le voyage. Le tout accompagné par des explications. Après cela, ils sont passés à la tour de contrôle. Là aussi, c'est le même procédé qui a prévalu. Subséquemment, ils rejoignirent l'accueil officiel.

LE SAVOIR-FAIRE DE L'ARMEE SENEGALAISE

A ce niveau, du côté du Sénégal, toutes les institutions étaient présentes ainsi que toute l'administration centrale, y compris le ministre conseiller et célèbre chanteur Youssou Ndour qui, avec Mbaye Guèye Faye, fera vibrer un instant l'assistance. Quid des démonstrations et danses de lutteurs comme Balla Guèye 2, Gris Bordeau et autres ?

Au paravent, l'Armée a fait une petite démonstration à travers un défilé d'aéronefs et une petite parade de commandos largués d'un avion de l'Armée de l'air. Ce fut, une extase, sous les applaudissements du chef de l'Etat, de ses hôtes et des populations aux anges. Le tout dans un décor permettant à tous de voire tout le déroulé du cérémonial à travers 5 écrans géants.

Peu après les discours des différents intervenants, les populations venues massivement prendre part à l'évènement avaient commencées à quitter les lieux pour rejoindre les cars Ndiaga Ndiaye et autres moyens de transports mobilisés pour leur convoiement à l'AIBD. Histoire d'éviter d'être laissé en rade.