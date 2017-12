Ile Maurice: Trafic de drogue et blanchiment d'argent - «Mo zanfan pé réklam mwa», lâche Christelle Bibi

À une question de Me Zakir Mohamed, le témoin a répliqué qu'il y a plus de six personnes en Afrique du Sud qui ont remis de l'argent à Dookhit Lucknarain. Précisant que l'enquête se poursuit avec les nouveaux éléments apportés par Interpol.

Il a ajouté que Christelle Bibi aurait approché Dookhit Lucknarain dans le but de blanchir de l'argent. «Nous avons un ordre de la Cour nous permettant d'avoir accès à ses relevés téléphoniques. Nous comptons confronter la suspecte. Nous avons sollicité les services d'Interpol et avons reçu une réponse», a-t-il précisé.

Ce dernier a révélé que des appareils ont été saisis par la police. Tandis que la somme de 100 millions de rands et d'autres équipements de construction n'ont jusqu'ici, pas été retrouvés. «Il y a d'autres personnes qui sont recherchées dans cette affaire. Et étant donné qu'elle fait face à un grave délit, elle peut écoper d'une sentence lourde, voire d'une peine d'emprisonnement. De ce fait, si elle est relâchée, elle peut s'enfuir», a fait valoir le témoin.

Elle veut retrouver la liberté conditionnelle. Elle, c'est Christelle Bibi, provisoirement accusée de blanchiment d'argent. Hier, jeudi 7 décembre, par le biais de son homme de loi, Me Zakir Mohamed, elle a déposé une nouvelle demande devant la Bail and Remand Court.

