Tunisie: À l'encontre de la «solution des 2 Etats»

Faut-il rappeler qu'une autre résolution onusienne avait décidé, en 1947, la partition de la Palestine en deux pays, la Palestine et Israël, avec un partage d'Al-Qods entre les deux (Jérusalem-Est et Ouest). Et cette partition a été effectuée pour donner satisfaction partielle à la guérilla armée menée par les populations juives conduites par bateaux de diverses zones du monde vers la Palestine, leur «terre promise» par le texte religieux du Talmud.

La décision américaine semble réunifier Al-Qods comme capitale de l'Etat d'Israël, ce qui nous éloigne de la «solution des deux Etats» qui devait prolonger et couronner le processus de paix d'Oslo.

Mahmoud Abbas va plus loin, estimant que, par cette position, l'Amérique perd automatiquement son statut de médiateur entre Israël et la Palestine. Ce alors que le Hamas promet, prévoit et appelle à une nouvelle Intifadha.

Au moment où le monde arabe reste déchiré par le jihadisme et les conflits religieux, cette nouvelle humiliation sonne comme une provocation, un appel à la révolte. À une implosion de toute la région arabe.