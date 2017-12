Tunisie: «Perdre me rend malade!»

Le coach de l'Espérance Sportive de Tunis, Faouzi Benzarti, a récemment déclaré qu'il n'a plus envie de poursuivre l'aventure avec l'EST : «Je suis toujours pointé du doigt. Ce n'est pas par hasard que là où je passe, je fais de bons résultats. J'ai toujours dit que je ne voulais pas travailler dans une ambiance malsaine. En 2011, quand j'étais au Club Africain, nous avons atteint la finale de la CAF avec une équipe moyenne. Je suis parti à cause de l'ambiance qui régnait autour de l'équipe. Je suis quelqu'un de très sensible».

«L'arbitrage pour résorber le chômage !»

«Je n'aime pas perdre. Une défaite me rend malade et je ne parle pas uniquement de la Ligue des champions. En championnat, nous avons la meilleure attaque et la meilleure défense. Nous avons fait match nul à Sousse après un match difficile. Le bilan est plus que positif ».

Faouzi Benzarti est également revenu sur le derby de la capitale, remporté par son équipe et le problème de l'arbitrage en Tunisie : «Le penalty était indiscutable. Je suis direct et je n'ai rien à cacher. Je n'ai jamais demandé à un arbitre de me faire gagner. Il y a un problème de formation au niveau de l'arbitrage. J'ai proposé aux ministres de faire une spécialité «arbitrage». Cela permettrait de réduire le taux de chômage et de donner une chance aux diplômés de trouver un boulot. Il n'y a pas eu de suite».

«Il faut que j'arrête le football !»

«J'ai toujours voulu me faire plaisir. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. Il faut que j'arrête le football. L'EST n'a pas atteint les demi-finales depuis 2013. Cette année, nous avons terminé en tête de notre groupe et avons fait un bon parcours. Je suis toujours là par respect envers Hamdi Meddeb. J'espère qu'il me limoge (sic!). Je ne suis pas à l'aise. Malgré tout, je continue à travailler avec des joueurs qui se donnent à fond et qui ont fait une excellente saison. On ne peut pas gagner tous les titres. Nous ne sommes pas seuls».

«Sept internationaux de l'EST, un régal»!

Le technicien espérantiste a ensuite souligné que la mission de la Tunisie en Coupe du monde sera difficile : «On ne peut trouver aucun adversaire facile à battre en coupe du monde. Le Panama ? Il faut savoir que ce sera notre troisième match. Il faudra, au moins, arracher un nul face à la Belgique ou à l'Angleterre.

Sept joueurs espérantistes sont internationaux et ça me fait plaisir. J'ai toujours cherché à améliorer les joueurs, à passer à un autre palier. Il est important que les joueurs s'améliorent sur le plan mental. Les résultats suivront». Benzarti a aussi tenu à démentir la rumeur selon laquelle il retournerait à l'Etoile du Sahel s'il quitte l'EST: «Aucun responsable étoilé ne m'a contacté. Seulement, il y a des supporters qui tiennent à moi et qui ont exprimé leur envie de me voir de nouveau à la tête de l'ESS».