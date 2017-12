Tunisie: Chalghoum rencontre les ambassadeurs de l'UE

La partie tunisienne a ainsi estimé que l'inscription de la Tunisie sur la liste des juridictions non coopératives en matière fiscale est une décision inappropriée et ne reflète pas les efforts consentis par la Tunisie pour se conformer aux exigences internationales en matière de transparence fiscale, dont son adhésion en tant que membre actif au Cadre inclusif sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (Beps).

La partie tunisienne a, par ailleurs, rappelé que toutes les données et clarifications relatives à la conformité du système fiscal tunisien aux normes de transparence internationales ont été présentées aux services techniques du Code de conduite européen dans le domaine de la fiscalité.

La partie européenne a, de son côté, affirmé son intention de déployer tous les efforts possibles pour réviser cette classification dans les plus brefs délais, compte tenu des relations stratégiques et traditionnelles qui réunissent les deux parties, faisant savoir que cela n'aura aucun impact sur les programmes de coopération financière et économique entre la Tunisie et l'Union européenne.