Tunisie: Se racheter...

Autant la décision de l'Union Européenne de caser la Tunisie dans le groupe des pays considérés comme étant des paradis fiscaux a choqué tout le monde, autant elle devra pousser les autorités tunisiennes à se racheter au plus vite pour «corriger» cette aberration. Voir le nom de la Tunisie aux côtés du Panama, ou des Samoas ou de Trinité et Tobago est quelque chose de très étrange sachant que notre économie, pas exempte du tout du phénomène de l'évasion fiscale, mais du moins sur le plan local, n'est pas connue pour attirer les grosses fortunes qui fuient l'imposition.

Maintenant, le mal est fait : la Tunisie est dans un groupe de pays mal réputés, comme ces paradis fiscaux, et cela est très mauvais pour l'image de notre économie déjà fragilisée par ses maux chroniques. Cependant, ce n'est pas quelque chose d'irrévocable. Selon Bruxelles, la raison essentielle qui explique cette décision est que la Tunisie, parmi deux autres pays, n'a pas présenté des engagements sérieux et à temps quant à la lutte contre l'évasion fiscale.

C'est le moment ou jamais pour notre gouvernement de savoir négocier son dossier pour être éliminé de cette liste. Ce n'est donc pas une fatalité mais c'est un énième signal sur deux problèmes : le gouvernement doit savoir que le lobbying et la diplomatie économique sont deux outils indispensables pour tout pays et que le retard pris dans l'envoi du dossier à l'Union Européenne, d'après Bruxelles, est une erreur monumentale.

Deuxième point : l'évasion fiscale est une réalité locale que nous vivons depuis des années. C'est un dossier très mal traité avec beaucoup d'hésitation et de flou à propos de la politique fiscale. Les fortunes paient-elles ce qu'elles doivent payer au fisc ? Absolument pas. Il est temps surtout de lever l'injustice fiscale qui frappe les salariés, ce qui reste de la classe moyenne, et les petites et moyennes entreprises de l'industrie et du commerce qui embauchent.

Les deux poids et deux mesures en fiscalité et le «confort» dont jouissent quelques fortunes et quelques métiers «intouchables» vont encore nous réserver de mauvaises surprises. Pour le moment, faisons tout pour enlever le nom de la Tunisie de cette liste de paradis fiscaux.