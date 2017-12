Tunisie: Le forcing « sang et or »

JSK : Kalai, Bnina (Frioui), Dahnous, Amine Abbès, Bacha, Laamari (Ala Abbès), Sylla, Traoré, Salhi (Laâouichi), Sassi, Munduga.

EST : Jemal, Mebarki (Chaâlani), Chammem, Machani, Talbi, Coulibaly, Sassi, Kôme, Badri, Béguir, Ben Youssef.

Le coach aghlabide a dû remanier son équipe, notamment au niveau de la défense où Bnina a remplacé Bouchniba blessé. Le coach aghlabide n'a pas hésité cette fois à titulariser le pivot Traoré et l'attaquant Munduga. Les camarades de Chammem se sont montrés plus opportunistes face à la défense aghlabide. Les actions de Béguir, Badri et Ben Youssef manquent de solutions face à la solidité de la défense aghlabide.

Les protégés de Kaderi ont fermé les issues à leur arrière-garde avec des attaques rapides de la part de Munduga et Salhi. Un centre de Badri dans le dos de la défense, mais Kalaï intervient face à Ben Youssef et fait dévier la balle (31'). Il n'en fallait pas plus pour que les protégés de Jalel Kaderi prennent confiance en leurs moyens et avancent pour menacer le portier espérantiste. A la 39', Laâmari profite d'une faute de placement en défense de l'EST, il centre et Munduga fait dévier la balle dans les filets de Jemal.

Ce but a donné plus de confiance aux Aghlabides. Les camarades de Béguir cherchaient désormais des brèches dans la défense de la JSK. Le match était ouvert et les occasions ne manquaient pas. Laâmari, suite à un effort individuel, dribble un défenseur, mais son tir manque de précision (44'). Les « Sang et Or » ne perdaient pas les pédales, mettaient du rythme dans le match et ne s'exposaient pas aux contres adverses. Un coup franc est botté par Béguir, la défense fait renvoyer la balle, Chaâlani à la reprise rate son tir face au gardien Kalaï (45+2).

Des solutions offensives

Après la pause, la Chabiba joue désormais sans complexe. Les hommes de Kaderi ne se contentent pas de défendre. Ils cherchent à confirmer leur avantage. Benzarti lance Sghaier plus vivifier son attaque. A ce jeu, ce sont les « sang et or » qui sont d'entrée les plus dangereux.

Cinq minutes après la reprise, Chammem est servi par Badri qui se présente seul face au gardien Kalaï. Le capitaine espérantiste se fait subtiliser la balle par un défenseur aghlabide au moment de conclure (56'). Badri se faufile sur le côté gauche de la défense aghlabide, il temporise mais il rate l'aubaine (61').

Les protégés de Benzarti cherchent des brèches dans la défense aghlabide mais ni Ben Youssef ni Seghaier n'ont retrouvé des solutions à la bonne organisation aghlabide. Les Salhi et Munduga profitent des espaces laissés en défense adverses mais leurs attaques manquent de concrétisation. A la 68', Chaâlani profite d'un centre de Kome et son tir meurt dans les filets de Kalaï.

Le jeu devient plus ouvert de la part de deux équipes. Seghaier est servi dans le dos de la défense, mais il rate l'aubaine face au gardien Kalaï (72'). La JSK tenait bon et était même dangereuse sur les contres. Sassi effectue un centre et Salhi dévie la balle mais loin du but (78'). La JSK joue la prudence et la défense ferme les issues au gardien Kalai. Un corner est botté par Chaâlani, Kome fait dévier la balle à Badri.

Ce dernier réussit son tir et donne l'avantage à son équipe (83'). La Chabiba a eu des difficultés pour retrouver des solutions et conserver son avantage face à l'expérience des joueurs de l'EST. De leur part, les protégés de Benzarti ont montré une détermination et réalisme pour réussir une victoire difficile à Kairouan.