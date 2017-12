Tunisie: La société civile s'érige contre «une violation du droit international»

Elle a estimé dans un communiqué que cette décision «constitue une provocation pour les Arabes, les Musulmans et tous les hommes libres dans le monde» et appelé les pays arabes et le peuple tunisien à agir pour «protester contre cette décision et exprimer leur soutien à la cause palestinienne».

L'union a exprimé son mécontentement de «la partialité de l'Administration américaine et sa coalition stratégique avec l'entité sioniste» attirant l'attention sur les répercussions dangereuses que pourrait avoir cette mesure sur la sécurité et la stabilité dans le monde.

Donald Trump a annoncé, mercredi, sa décision de transférer l'Ambassade américaine à Al-Qods alors que la communauté internationale ne reconnaît pas la souveraineté d'Israël sur la totalité de cette ville abritant des lieux saints pour les religions juive, chrétienne et musulmane.

Une violation du droit international

L'Union des Travailleurs de Tunisie (UTT) a estimé, la même journée, que la décision du président américain, Donald Trump, de reconnaître Al-Qods occupée capitale d'Israël et d'y transférer son ambassade, comme une «violation du droit international» et «une atteinte manifeste aux droits des Palestiniens».

L'UTT a expliqué, dans un communiqué, que cette décision est une continuité de la Déclaration de Balfour de 1917 relative à l'établissement d'un foyer national juif, appelant les factions palestiniennes à poursuivre la résistance et à rejeter tous les accords conclus avec l'entité sioniste.

L'UTT a également appelé toutes les organisations syndicales et les peuples arabes et musulmans à dénoncer cette décision et à se mobiliser afin de réclamer à leurs gouvernements de cesser toute normalisation avec l'entité sioniste.