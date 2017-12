Tunisie: Quatre jours de repos pour Abdi

Visiblement mécontents des propos et des jugements portés suite au derby de la capitale, les dirigeants du Club Africain ont haussé le ton avec la direction de la TV nationale et particulièrement l'émission sportive dominicale. Dans un communiqué publié, le CA a fait savoir qu'il boycotterait ce programme et a demandé à tous ses supporters de rester aux côtés du club pour «barrer la route à tous ceux qui voudraient nuire au CA».

La Ligue nationale de football professionnel a décidé d'infliger une amende de cinq mille dinars à l'Espérance Sportive de Tunis, au Stade Gabésien et à la Jeunesse Sportive Kairouanaise. Le Club Sportif Sfaxien aura à payer trois mille dinars, le Club Olympique de Médenine 2.500, le Club Athlétique Bizertin et l'Avenir Sportif de Gabès 1.500 dinars.

Le défenseur central et international tunisien du Club Sportif Sfaxien pourrait bientôt changer de club. Des émissaires du club français de Strasbourg étaient présents à Radès pour le suivre de près et pourraient formuler une offre aux dirigeants du club sudiste pour s'attacher les services de Meriah dès le mercato hivernal.

