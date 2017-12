Maroc: Coupe du monde des clubs-Bencherki - « Nous allons défendre pleinement nos chances »

Samedi à Abou Dhabi (Emirats arabes unis), le Wydad Casablanca va affronter les Mexicains de Pachuca en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs. L'équipe marocaine espère briller dans cette compétition, mais ambitionne surtout de devenir un des poids lourds du football continental.

« Nous avons de grandes chances dans cette Coupe du monde. Tous les joueurs rêvent de disputer cette compétition. Nous sommes déterminés à réaliser notre premier objectif qui est de battre le club mexicain de Pachuca et de se qualifier en demi-finale. Ce match face aux Mexicains ne sera pas facile parce que c'est notre première participation en Coupe du monde. Nous allons défendre pleinement nos chances et pourquoi pas aller en finale », a confié Achraf Bencharki dans des propos relayés par Le Matin.

Après sa victoire historique en Ligue des champions, le Wydad Casablanca est aux Emirats arabes unis pour participer à son premier Coupe du monde des clubs qui s'est ouvert mercredi. Le WAC entrera directement au stade des quarts de finale samedi 9 décembre, face au club mexicain du CF Pachuca, avec l'espoir d'atteindre la finale et d'affronter le Real Madrid de Ronaldo, grand favori du tournoi.

Force de frappe du Wydad de Casablanca, Achraf Bencherki est déjà focalisé sur le match des quarts de finale face au club mexicain de Pachuca. L'ex-joueur du Maghreb de Fès, grand artisan du sacre des Rouges et Blancs en Ligue des champions de la CAF, veut emmener son équipe le plus loin possible dans cette Coupe du monde des clubs.

« L'attaquant est toujours appelé à apporter un plus à l'équipe en marquant des buts. Et ce sont les buts marqués par les attaquants qui permettent au club d'avancer dans la compétition. Marquer les buts ne vient pas par un travail individuel, mais par un travail collectif avec la conjugaison des efforts des joueurs qui vous aident à arriver dans le camp adverse et marquer », a ajouté le joueur.