Tunisie: Nomination de magistrats dans nombre de tribunaux de première instance

Destinée aux procureurs de la République et à leurs substituts, la session de formation en matière de traitement judiciaire des dossiers de justice transitionnelle a été organisée en collaboration entre le ministère de la Justice, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), l'Instance vérité et dignité, l'Ordre national des avocats tunisiens (Onat), la délégation de l'Union européenne et plusieurs organismes onusiens.

Présente à cette session de formation, la présidente de l'Instance vérité et dignité, Sihem Ben Sedrine, a expliqué que les chambres judiciaires spécialisées dans la justice transitionnelle vont adopter des principes juridiques et judiciaires tout à fait différents des principes judiciaires en vigueur.

En vertu de l'article 8 de la loi organique relative à l'instauration de la justice transitionnelle et à son organisation, «sont créées par décret des chambres spécialisées au sein des tribunaux de première instance, qui siègent à la Cour d'appel. Elles se composent de juges choisis parmi ceux qui n'ont pas pris part à des procès politiques, et qui recevront une formation spécifique sur la justice transitionnelle».

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.