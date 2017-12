Cameroun: Patrice Nganang - Le test de Rorschach de Biya

Pour un régime qui se soucie tellement de son "image publique" et un président qui cultive la façade d'une démocratie affable voulue apaisée, arrêter Nganang est certainement une fausse manœuvre qui aura des conséquences incalculables. Le régime de Biya ferait bien de regarder voire de revoir au plus vite ses propres orthodoxies.

De plus, les organisations de droits de l'Homme, tel que le CL2P, comprennent aussi parfaitement comment les normes internationales des droits de l'Homme sont internalisées dans les sociétés contemporaines et fonctionnent au sein de la communauté internationale.

Le plus gros problème pour le régime de Biya est sa croyance erronée dans sa souveraineté nationale à lui et pour lui tout seul (pas à celle des Camerounais ordinanirees ni du Cameroun dans le concert des nations). Le Cameroun est pourtant membre de la Cour pénale internationale de La Haye qui a compétence de poursuivre les chefs d'État en exercice et les conflits en cours.

Parmi les tristes sous-produits de ce test de Rorschach, il y a le fait que le régime de Yaoundé veut intentionnellement faire taire les Camerounais ordinaires. Dans la hiérarchie des menaces mortelles auxquelles sont confrontés les Camerounais ordinaires, le chômage, l'effondrement des systèmes de santé, l'insécurité galopante, et la violence latente. Il n'est dès lors pas honteux que dans la bataille des idées, le gouvernement ne puisse plus offrir que la chasse à l'homme de tous les camerounais ordinaires qui ne veulent précisément pas s'incliner à l'autel des obscénités du régime de Paul Biya.

Ces idiots utiles du régime Biya vont même jusqu'à suggérer que l'arrestation arbitraire du Dr. Nganang est méritée, à cause disent-ils de son arrogance supposée et son culot d'interpeller le régime de Biya sur sa responsabilité dans la guerre civile anglophone. Ces pervers masochistes persistent à penser que la guerre civile anglophone n'est pas liée aux violations grave des droits de l'Homme au Cameroun. Aussi insistent-ils à marteler que les Camerounais ordinaires ne sont confrontés à aucun problème!

