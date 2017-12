Mauritanie: Communiqué du conseil des ministres

Le Conseil des Ministres s'est réuni le Jeudi 7 décembre2017 sous la présidence de son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République.

Le Conseil a examiné et adopté les deux projets de décret suivants :

- Projet de décret portant création et transformation de certains établissements d'enseignement secondaire.

Le présent projet de décret a pour objet la création de 22 collèges et lycées pour l'année scolaire 2017-2018 ; la transformation de 15 collèges en lycées et la régularisation de la situation juridique de certains établissements, conformément à l'article 8 de la loi n°69.269 du 1er août 1969 portant réorganisation de l'enseignement secondaire.

- Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret N° 2011-034 en date du 1er février 2011 portant réorganisation du diplôme du Baccalauréat National

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Le Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime et le Ministre de l'Environnement et du Développement Durable ont présenté une communication conjointe relative à l'état de la Baie du Lévrier de Nouadhibou.

Cette communication fait le point sur les risques induits par les activités industrielles et urbanistiques sur le fragile écosystème du Baie du Lévrier et propose un train de mesures tendant à les remédier sans porter préjudice à la dynamique de développement dans la zone.

Informé des excellentes conditions dans lesquelles se sont déroulées les festivités commémoratives du 57ieme anniversaire de l'Indépendance Nationale à Keadi marqué notamment par la mise en service des nouveaux symboles de souveraineté nationale, à savoir le drapeau et l'hymne nationaux, le Conseil des Ministres a adressé ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de la Wilaya du Gorgol pour la grande mobilisation à l'occasion de cette grande fête Nationale.

Il a également saisi cette opportunité pour adresser ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des citoyens pour leur adhésion enthousiaste aux dernières réformes institutionnelles.

Le Conseil a également adressé ses remerciements et ses vives félicitations aux populations des Wilaya du Tagant et du Hodh Gharbi, et plus particulièrement celles de Tichit et de Tamechekett pour la chaleur de l'accueil réservé au Président de la République ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait lors de ses récents déplacements dans ces wilayas pour l'ouverture de la 7ieme édition du Festival des villes anciennes de Mauritanie à Tichit et le lancement des travaux de réalisation de la route Tamechekett - Zrafiya à Tamechekett.

Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :

Ministère Secrétariat Général de La Présidence de la République

Etablissements Publics

Agence Tadamoune

Secrétaire Général : Mohamed Abdellahi Ould Yeslem, Administrateur Civil.

Ministère de la Justice

Secrétariat Général

Secrétaire Général : Mohamed Ould Chrif Ahmed, précédemment Secrétaire Général du Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Mines.

Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation

Secrétariat Général

Secrétaire Général : Mohamed Ould Soueidat précédemment Chargé de Mission au Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Administration Territoriale

Wilaya du Hodh Chargui

Wali : Sall Saidou Alassane, Administrateur Civil précédemment Wali du Trarza, en remplacement de Mohamed Ould Mohamed Lemine Ould Bellamech appelé à d'autres fonctions

Wilaya du Hodh Gharbi

Wali : Mohamed Ould Mohamed Lemine Ould Bellamech, Administrateur Civil en remplacement de Moulay Brahim Ould Moulay Brahim appelé à d'autres fonctions

Wilaya du Trarza

Wali : Moulay Brahim Ould Moulay Brahim, Administrateur Civil précédemment Wali du Hodh Gharbi en remplacement de Sall Saidou Alassane appelé à d'autres fonctions

Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Mines

Secrétariat Général

Secrétaire Général : Tall Ousmane en remplacement de Mohamed Ould Chrif Ahmed appelé à d'autres fonctions

Ministère de l'Equipement et des transports

Secrétariat Général

Secrétaire Général : Sid Ahmed Ould Brahim, précédemment Directeur Général des Infrastructures de Transports au même Ministère

Administration Centrale

Direction Générale des Infrastructures de Transport

Directeur Général: Hamoudi Ould Mohamed Sidi, précédemment Directeur des Etudes, de la Planification et de la Coopération au même Ministère

Direction Générale des Transports Terrestres

Directeur Général Adjoint: Mohamed Mahfoudh Ould ELY Ould Aoubek, précédemment Directeur de la Prévention et de la Sécurité Routière.