Sénégal: Diourbel - pour la formation des populations sur les violences basées sur le genre

Face à ce phénomène, il a été mis en place le comité départemental de protection de l'enfant essaie de promouvoir les droits des enfants et une plateforme de lutte contre les violences basées sur le genre regroupant les organisations de femmes, la justice et autres acteurs engagés dans cette lutte, a-t-il dit.

Thiendella Fall a rappelé que "l'ONG Centre de guidance contre la délinquance juvénile a recensé entre 2016 et août 2017, 42 cas de violences ou viols exercés des enfants dans la périphérie de Touba et la commune de Mbacké".

"Il y a une certaine pudeur qui ne permet pas d'aller au fond des choses" a-t-il dit, reconnaissant l'existence de "quelques cas de violences et viols exercés sur les femmes et jeunes filles au niveau du département".

Le chef du service départemental de l'Action sociale de Mbacké, Thiendella Fall a lui souligné que "le sujet sur les violences faites aux femmes et jeunes filles est très sensible au vu de la spécificité du département".

"Chaque mois, il y'a des accouchements de jeunes filles âgées entre 13 et 15 ans victimes de grossesse précoce et qui parfois perdent la vie" a dit Dr Ngom qui a invité les travailleurs sociaux à davantage s'impliquer dans la gestion de ses cas de grossesses précoces.

Selon elle, "les femmes handicapées peinent à trouver un époux, à fonder un foyer. Elles se heurtent aussi souvent à la non reconnaissance de leurs enfants par leurs propres pères et à diverses autres discriminations, etc.".

La sensibilisation et la formation des populations sur la problématique sont d'autant utiles qu'il "est confirmé que les trois districts sanitaires de la région de Diourbel accueillent souvent des femmes et filles victimes de violences de toutes sortes", a-t-elle dit.

Bambey (Diourbel) — La chargée du suivi-évaluation au projet "Neema" de l'USAID, Mbayang Guèye Sall a souligné, jeudi à Bambey (Diourbel), la nécessité de disposer d'un plan d'action et de communication pour davantage former les populations sur les violences basées sur le genre.

