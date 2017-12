Sénégal: Krépin Diatta, "l'un des meilleurs ambassadeurs du football sénégalais en Norvège"

"Si un footballeur arrive à s'adapter à ces conditions, il peut réussir partout en Europe", assure Reidar Vagnes, citant les exemples des Sénégalais Kara Mbodj (Anderlecht, Belgique) et Mame Birame Diouf (Stoke City, Angleterre), et de l'ancien milieu de terrain nigérian de Chelsea, Obi Mikel.

"En Norvège, il faut savoir faire face aux défis techniques, physiques et tactiques pour réussir", a a-t-il souligné, rappelant aux footballeurs que ce pays d'Europe du Nord fait partie de ceux les plus touchés par le grand froid.

