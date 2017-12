Congo-Kinshasa: Loi électorale révisée et budget 2018 - Course contre la montre au Sénat

Au Sénat, on mesure la pression, mais on tente d'éviter toute précipitation, compte tenu du degré de sensibilité suscité à l'Assemblée nationale par l'adoption, sans l'Opposition, de la loi électorale révisée. Dans tous les cas, l'urgence ne peut pas servir de prétexte pour contraindre le Sénat à tout boucler avant le 15 décembre 2017.La loi électorale révisée est si importante que l'on ne peut pas traiter ce sujet avec légèreté, dans la mesure où la sérénité dans l'organisation des élections en dépend énormément.

Il nous revient, au moment où nous bouclions cette édition, que le Premier ministre Bruno Tshibala et le vice-Premier ministre de l'Intérieur, Ramazani Shadary, seront les invités de la chambre haute du Parlement pour défendre, chacun en ce qui le concerne, le budget 2018 et la loi électorale révisée, adoptés en première instance à l'Assemblée nationale.

Dans l'Hémicycle, c'est la course contre la montre qui est engagée. Evidemment, l'Assemblée nationale a déjà joué sa partition en adoptant en première lecture le projet de budget 2018 et la loi électorale révisée. C'est maintenant le tour du Sénat de s'appesantir sur ces deux documents essentiels à la programmation électorale faite par la Céni.

Le projet de la révision de la loi électorale s'étant invité dans le débat, le Parlement a vu son agenda totalement perturbé, reléguant au second plan l'examen du projet de budget 2018, traité en mode urgence à l'Assemblée nationale, sans grande modification à l'Ecofin. A ce jour, ce texte fait face à la controverse dans la classe politique. Ce vendredi, le Premier ministre Bruno Tshibala et le vice-Premier ministre Ramazani Shadary seront devant le Sénat pour défendre les projets de budget 2018 et de la loi électorale révisée. C'est une course contre la montre qui est engagée.

