Congo-Kinshasa: L'Assemblée nationale adopte le projet de loi de finances 2018

Les députés nationaux ont adopté, mercredi 6 décembre en plénière, le projet de loi de finances pour l'exercice 2018. Chiffré à 10.313,3 milliards de FC, ce texte qui a recueilli 275 voix sur 293 votants, au cours d'une séance subséquente, a été transmis au Sénat pour une seconde lecture.

C'est fait finalement. Les députés nationaux se sont acquittés de leur devoir constitutionnel en votant, mercredi 6 décembre au cours d'une plénière subséquente, le projet de loi de finances pour l'exercice 2018. Ce texte qui a recueilli 275 voix sur 293 votants a été transmis au Sénat pour une seconde lecture.

Chiffrés à 10.313,3 milliards de FC, les prévisions des ressources du projet de loi de finances pour l'exercice 2018 accusent un taux de régression de 10,5 % par rapport à celles de la loi de finances de 2017, évaluées à 11. 524,5 milliards de FC.

Le texte de loi a été soumis à l'amélioration par la commission ECOFIN qui a procédé à son toilettage en vue de doter le gouvernement d'un budget qui s'inscrit dans la droite ligne des missions à lui assignées, à savoir l'organisation des élections, l'arrêt de la dégradation de la situation économique du pays, l'amélioration des conditions de vie de la population et la restauration de la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national.

Un taux d'accroissement de 4,4% des recettes des budgets annexes

Par ailleurs, les recettes des budgets annexes chiffrées à 917,2 milliards de FC contre 878,5 milliards de FC en 2017, ont connu un taux d'accroissement de 4,4%. Elles concernent les recettes propres des universités et instituts supérieurs ainsi que des hôpitaux généraux de référence.

Les recettes des comptes spéciaux qui se rapportent uniquement aux comptes d'affectation spéciale répertoriés sont évaluées à 481,0 milliards de FC contre 422,7 milliards de FC en 2017, soit un taux d'accroissement de 13,8%.

Quant aux recettes extérieures, constituées des recettes d'appuis budgétaires et de recettes de financement des investissements au titre de dons et emprunts, elles sont chiffrées à 2.249,7 milliards de FC contre 3.847,3 milliards de FC en 2017, soit un taux de régression de 10,5%.

En ce qui concerne les dépenses projetées pour l'exercice 2018, elles sont réparties en budget général, budgets annexes et comptes spéciaux, en équilibre avec les recettes correspondantes. Elles se chiffrent à 10.313,3 milliards de FC contre 11.524,5 milliards de FC de l'exercice 2017, soit un taux de régression de 10,5%.

Des recommandations sont formulées à qui de droit dans le but d'améliorer la gestion de l'appareil de l'Etat. Tout devra partir du respect par le gouvernement du délai légal pour le dépôt du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Et avec les impératifs politiques, le gouvernement est également appelé à décaisser les crédits disponibles à la Céni pour l'organisation des élections.

En matière de recettes, il va falloir accélérer la mise en œuvre des mesures d'accompagnement non encore exécutées pour booster la maximisation des recettes, accélérer la réforme du système fiscal, finaliser l'audit du secteur des télécommunications, s'assurer que les mesures d'application du code minier sont prises juste après l'adoption et la promulgation urgentes attendues dudit Code concernant la sortie des produits miniers, etc.

Par ailleurs, la grande problématique posée au niveau de la Commission, celle de la récurrence des contreperformances dans la mobilisation des recettes publiques et l'incohérence des indicateurs du cadrage macroéconomique au regard du niveau de croissance et du déflateur du PIB, etc., a trouvé la réponse dans les explications fournies par le gouvernement.

Selon l'exécutif national, la projection de la croissance économique ne se base pas sur le PIB nominal qui tient compte du déflateur, mais plutôt elle se fait en fonction des hypothèses de développement sectoriel de chaque composante du PIB réel. L'expression du PIB nominal en monnaie nationale ou en devise étrangère importe peu.

Au sujet du faible niveau des recettes par rapport à l'augmentation du taux de croissance économique, le gouvernement estime qu'il est lié aux faiblesses structurelles du système fiscal dont la solution durable réside dans la réforme préconisée.