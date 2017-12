Mali: Forum Invest in Mali - La Banque mondiale soutient le projet Diaspora entrepreneur-ship

Le forum Invest in Mali s'ouvre ce 8 décembre à Bamako. L'objectif principal est de convaincre des… Plus »

Par ailleurs, elle fait cas des atouts dont dispose le Mali notamment l'Office du Niger avec le potentiel agricole et hydro-électrique, l'énergie solaire. Pour valoriser ces potentialités, elle a insisté sur le rôle du secteur privé avec l'accompagnement des bailleurs de fonds. Aussi, la directrice des opérations de la BM a invité les autorités maliennes à poursuivre leur programme de réformes du climat des affaires. Aussi, elles doivent créer les conditions de diversification et de transformation des produits agricoles et autres.

Saluant l'initiative combien important dans le développement, la représentante de la Banque mondiale a estimé que la tenue de ce forum s'inscrit dans le cadre de la relance du développement économique. Pour elle, cela est nécessaire quand on sait que l'économie malienne a été fortement secouée par la crise qui perdure depuis 2012. Soulignant que le Mali doit relever le défi pour améliorer les conditions de vie des populations rurales, Soukeyna Kane a fait valoir les efforts déployés dans la gouvernance économique. Il s'agit du taux de croissance régulier de plus 5% depuis 4 ans.

