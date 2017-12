Mali: Forum Invest Mali - Le rendez-vous du business matching...

C'est la précision de taille faite par Moussa Touré, Directeur Général de l'Agence pour la Promotion des Investissements au Mali (API-Mali). L'organisateur en chef du Forum Invest in Mali a expliqué les tenants et aboutissants du slogan : « Le pari du Mali ».

Après l'allocution inaugurale du président de la République, Moussa Touré a brillamment magnifié « faire le pari du Mali ». Pour lui, « Le pari du Mali » : C'est autour de ce leitmotiv que se fédère à Bamako les 7 et 8 décembre, la communauté économique et financière internationale. Ce forum, Invest in Mali, est pour le Mali, le point d'orgue d'un mouvement de renaissance nationale et économique, après plusieurs années de crise. La programmation riche de ce forum en dit long sur l'esprit de cet évènement qui réunit autour de l'essentiel : le développement et les opportunités d'affaires. « Invest in Mali sera un forum du business matching. Nous attendons plus de 250 deals concrets lors de cet évènement », avance Moussa Touré, Directeur Général de l'Agence pour la Promotion des Investissements au Mali. Pendant 6 mois, poursuit-il, « nous avons recherché, identifié et qualifié plus de 150 projets à fort potentiel, bancables et à forte rentabilité. Invest in Mali sera l'occasion de les propulser. »

Il est animé par des workshops et ponctué de rencontres B2B. Outre les plénières qui présenteront un état des lieux riche et pointu des principaux enjeux économiques du Mali, une dizaine de workshops concrets, axés autour des secteurs et filières prioritaires - agriculture, élevage, infrastructures, énergie- permettront aux investisseurs, dirigeants de PME et hommes d'affaires de créer des synergies. Ces sessions sont ainsi l'occasion par excellence pour rencontrer de partenaires d'affaires, de prestataires de services, de prospects, etc.

Il est prévu plusieurs grands sujets économiques qui concentreront les échanges dans le forum Invest in Mali 2017. On a noté entre autres : l'industrie agro-alimentaire au Mali : créer de nouvelles filières porteuses, optimiser la chaîne de valeurs, produire et consommer local ; les PPP, mode alternatif de financement des grands projets d'infrastructures, de télécommunications, l'énergie et les grands travaux routiers ; le Mali, superpuissance énergétique en devenir ; enjeux et défis de l'économie numérique et de l'écosystème émergent des entrepreneurs.