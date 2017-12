Sénégal: 100 milliards de FCfa pour la réfection de cinq aéroports régionaux

Le financement est déjà bouclé pour un montant de 100 milliards de FCfa et les travaux vont démarrer dès le début de l'année 2018, a assuré le chef de l'Etat. « Le trafic aérien doit revivre, c'est une condition essentielle du Sénégal émergent. Pour ce faire, il nous faut aussi une compagnie aérienne nationale qui vole à la hauteur de notre vision. C'est pourquoi, nous avons créée la compagnie Air Sénégal S.A sur des bases viables tenant compte des réalités et exigences d'un secteur où l'improvisation n'a pas de place », a-t-il déclaré.

C'est ce qui explique la mise en place d'une compagnie aérienne, Air Sénégal S.A qui va démarrer en début 2018 avec une flotte de deux avions. Cela, en attendant la mise en service de deux appareils Airbus 330 Néo dont la signature du contrat d'achat est prévue dans quelques jours. Il estime qu'avoir des avions est bien, mais disposer d'aérodromes dignes de ce nom où atterrir l'est tout aussi. C'est pourquoi, à côté de la création d'une compagnie nationale, il a été décidé de la rénovation complète de cinq aéroports régionaux : Saint-Louis, Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou.

