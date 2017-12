Sénégal: Les Turcs disposés à créer une académie de l'aviation à Aibd

Les investisseurs turcs sont prêts à créer une académie de l'aviation à l'Aibd comme ils l'ont fait au Kosovo où ils gèrent aussi un aéroport, selon le Pdg de Summa-Limak.

Les hommes d'affaires turcs sont prêts à créer une académie de l'aviation au sein l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass. Le Pdg de Summa-Limak l'a fait savoir, hier, lors de l'inauguration de cette infrastructure. « Nous avons mis en place une académie de l'aviation dans le nouvel aéroport que nous gérons au Kosovo. Nous sommes prêts à réaliser des projets similaires au Sénégal », a indiqué Nihad Ozdemir. Pour lui, les aéroports sont pour un pays des portes qui s'ouvrent sur le monde. Et l'Aibd sera la nouvelle porte dont le Sénégal sera fier. « Nous sommes ravis d'avoir contribué à ce processus et d'avoir pu honorer tous nos engagements et à temps. Nous sommes prêts à faire de nouveaux investissements au Sénégal dans d'autres secteurs d'activités. Nous sommes ici pour apporter de la valeur ajoutée à ce pays », a-t-il déclaré.

Le directeur général Aibd Sa a remercié le chef de l'Etat qui s'est personnellement investi pour que le projet aboutisse. « M. le président, votre implication personnel aura été décisive pour mener à bien ce projet. A votre accession à la magistrature suprême en 2012, le chantier de l'Aibd était à un taux d'exécution de 30 % alors que l'exécution financière approchait les 50%.

L'histoire retiendra que c'est grâce à votre engagement que des solutions innovantes ont été trouvées », a soutenu Abdoulaye Mbodj. A l'en croire, il a fallu remettre les choses à l'endroit, redresser et assainir certaines situations, rationaliser les méthodes et les procédures. Et tout cela a permis de restaurer les relations de confiance avec les partenaires financiers pour redémarrer les travaux en 2013 alors que le chantier était presque à l'arrêt. En 2015, a expliqué M. Mbodj, un nouveau coup d'arrêt a été observé « du fait des réclamations que l'Etat a rejetées à juste titre pour préserver les ressources financières du pays ». Là aussi, a-t-il souligné, c'est grâce à l'implication du chef de l'Etat que cet obstacle a pu être surmonté avec l'accord de sous-traitance signé entre le groupement Summa-Limak et le groupe Saudi Bin Laden. « Cet accord a permis à notre pays de faire une économie de 64 milliards de FCfa et de finaliser les travaux de l'Aibd », s'est félicité le directeur général de l'Aibd Sa.

Abdoulaye Mbodj a également remercié tous ses collaborateurs dont « les efforts ont permis de mettre sur pied un aéroport de classe mondiale répondant aux meilleurs standards internationaux. « Sa capacité d'accueil est de 3 millions de passagers par an mais extensible jusqu'à 10 voire 20 millions de passagers. Il est doté d'une piste pouvant accueillir les gros porteurs, d'une aérogare à deux niveaux et d'une aérogare pèlerins avec toutes les facilités requises pour les pèlerins et les accompagnants », a noté M. Mbodj.