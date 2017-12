Sénégal: Inauguration de l'Aibd - Hommage aux prédécesseurs

Conscient que dans la vie d'une nation, il y a des moments symboliques qui ne se reproduisent que rarement, le président Macky Sall a profité de cette occasion pour rendre hommage à tous ses prédécesseurs, notamment à Me Abdoulaye Wade pour qui il a eu des mots aimables dans son discours en Wolof.

« Chacun d'eux a apporté sa pierre à la construction de l'œuvre nationale. Notre génération doit se sentir fière et humble de contribuer à l'édification de ce patrimoine commun qui est aussi un legs pour les générations futures », a-t-il dit.

Comme toute œuvre d'infrastructure majeure, complexe et à la pointe du progrès, Macky Sall a rappelé que l'Aibd a vu le jour grâce à une somme d'efforts considérables et d'une ingéniosité technique et financière rompue à toutes épreuves. Cela étant, il estime que cet aéroport n'est pas à lui mais appartient à tous les Sénégalais. « Depuis le lancement des travaux en avril 2007 par le président Abdoulaye Wade à qui il faut rendre hommage, des hommes et des femmes, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, ont consacré du temps aux immenses efforts à la réalisation de cet ouvrage », a-t-il dit. Après tant d'efforts, le président Macky Sall estime que le Sénégal est prêt pour le décollage.

Un décollage qui, renchérit-il, « s'appuie sur une vision qui donne un cap : celui du Sénégal émergent à l'horizon 2020-2035 ». Le cap ainsi fixé, il a appelé les uns et les autres à « être dans le temps de l'action ». Car, estime-t-il, « dans un monde globalisé, le progrès des nations dépend de leurs capacités à relever le défi de la compétitivité, de la précision et de la vitesse ». C'est ce qui a motivé, selon lui, la construction de l'aéroport et les autres projets majeurs comme le Ter, Ila Touba, l'autoroute Aibd-Thiès et Aibd-Mbour. Sans compter les deux nouveaux ports qui seront construits non loin de là, à savoir le port multifonctionnel de Ndayane avec Dubaï Port World et le port minéralier de Bargny avec Sénégal minéral port dont les travaux ont été lancés le 27 novembre dernier par le Premier ministre.