Sénégal: 12eme Conférence économique africaine - L'universitaire Sénégalais Ameth Saloum Ndiaye primé « Best Paper Award »

La douzième édition de la Conférence Economique Africaine sur le thème "Mettre la gouvernance au service de la transformation structurelle" , organisée conjointement par la Banque Africaine de Développement (BAD), la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), s'est tenue à Addis Abeba, en Ethiopie, du 4 au 6 décembre 2017.

L'universitaire Sénégalais Ameth Saloum Ndiaye primé « Best Paper Award »

Lors de cette conférence internationale, le Gagnant du Best Paper Award est le Sénégalais Dr. Ameth Saloum Ndiaye, Maître de Conférences Titulaires, à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Dr. Ndiaye a remporté le prix du meilleur article de cette conférence internationale, sur 400 articles en compétition.

L'article du Dr. Ndiaye porte sur le thème "Does the Implementation of Tax-Related Reforms and Institutions-Related Reforms Offer Scope for Sustained Tax Revenue Mobilization in Senegal? Dans cet article, le brilliant universitaire sénégalais explique que l'administration fiscale au Sénégal a connu plusieurs réformes sur la période 1970-2014. Cependant, la performance de ces réformes en termes de mobilisation de recettes fiscales est faiblement connue.

En effet, la littérature sur les facteurs explicatifs de la mobilisation des ressources domestiques a accordé peu d'attention aux réformes comme déterminant des recettes fiscales.

Considérant divers aspects des réformes, notamment les réformes liées aux taxes et les réformes liées aux institutions, et utilisant des procédures d'estimation économétrique variées basées sur les moindres carrés ordinaires, les variables instrumentales-doubles moindres carrés, et iteratively reweighted least squares, cet article teste si la mise en œuvre des réformes est fondamentale pour accroître les recettes fiscales. Les résultats montrent que la mise en œuvre des réformes liées aux taxes, des réformes institutionnelles et de toutes les réformes combinées a contribué à une augmentation durable des recettes fiscales.

La principale implication politique est que favoriser plus de réformes fiscales et de plus de réformes institutionnelles est crucial pour atteindre des niveaux plus élevés de performance des recettes fiscales.