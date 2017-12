Burundi: Les perles de Yaga - « Le malheur ne peut se consoler qu'avec le malheur des autres»

opinion

Comme chaque semaine, retrouvez les diverses opinions de nos lecteurs dans la chronique de la blogueuse Elodie Muco.

Bryan Clovis Iriho dans Zimbabwe : Quelle leçon pour le Burundi ? De Jean Marie Ntahimpera

«L'histoire nous apprend que l'homme n'apprend rien de l'histoire.

Nous n'avions pas besoin de chercher la leçon dans le contexte zimbabwéen, l'histoire du Burundi a tant de leçons à nous donner. [... ] Comme le disait J.J. Rousseau, le plus fort n'est pas assez fort pour rester toujours maître s'il ne transforme pas sa force en droit et l'obéissance en devoir».

Cher Clovis, la sagesse est un trésor qui n'embarrasse jamais et de ce fait, je ne peux que m'incliner face à la vôtre. Ne changez jamais !

Samuel Nkurunziza dans Le mépris des biens publics, cet autre symptôme du mal burundais De Franck Nziza

«C'est une entreprise très difficile. Mais de prime abord, notre leadership devrait entretenir et faire respecter le bien public. Qu'il n'y ait plus confusion entre les biens publics et les biens privés. En deuxième lieu, qu'on renforce le sentiment patriotique des enfants depuis l'E.P et enfin leur enseigner ce que c'est le bien public, ainsi que l'amour du prochain car, c'est sont eux qui constitueront le Burundi de demain!»

Plus que vrai. La patrie est notre bien le plus précieux et le plus cher chez nous autres mortels. Puissions-nous garder cela en tête...

Kal Nyaba dans Rareté des petites coupures à Buja, une aubaine pour la jeunesse ? De Pierre Claver Banyankiye

«C'est un grand business»

N'est-ce pas ? D'ailleurs de vous à moi, il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que des sottes gens...

Pie Ndacayisaba dans Des enfants qui coupent la main à d'autres enfants! Où allons-nous ? De Inès Ininahazwe

« [... ] il est temps que la peine capitale renaisse au Burundi pour punir sévèrement ces criminels. Il faut que la loi du talion soit appliquée».

Comme je vous comprends... Trop c'est trop mais, la peine de mort ? Pour moi, elle ne sert à rien puisqu'elle ne restitue pas à la victime ce qu'il a perdu. A moins de vouloir être plus barbare que le criminel lui-même... Mais cela n'engage que moi il en va s'en dire !

Michel Nibitanga dans L'enseignement au Burundi : comment sortir de la médiocrité? De Al Nzambo

«Laissez-les être nombreux pour qu'un jour ils nous rejoignent dans la route sans issue des chômeurs.

Nous avons besoin d'eux pour venir nous tenir compagnie.

Nous aussi, bien que ça nous sois arrivé, ce n'était pas ça notre mérite [... ]»

«Le malheur ne peut se consoler qu'avec le malheur des autres»? On n'en doute pas une seule seconde en lisant ce cher Michel...

Innocento Mc Ira Université du Burundi : comment survivre au campus avec 9000Fbu /mois ? De Deo Ndayishimiye

«Aidez-moi à louer Dieu! Nous sommes les meilleurs économistes que le monde ait jamais connu!»

Que voulez-vous? L'humour, c'est aussi une façon de résister...

A bientôt.