Ile Maurice: Partielle au n°18 - Nitish Joganah organise un rassemblement culturel ce dimanche

Le chanteur a aussi demandé aux autorités de ne plus tenir d'élection au mois de décembre. «C'est la période festive. Le temps où les gens commencent à faire du rangement afin d'accueillir la nouvelle année. Et voilà que l'on place des banderoles et des posters partout dans la rue. Ça fait sale!»

Nitish Joganah dit être satisfait du déroulement de sa campagne. Toutefois, le candidat à la partielle de Belle-Rose-Quatre-Bornes déplore la manière d'agir de ses adversaires. «C'est plus une guerre de banderoles, de bouts de chiffon. Je voudrais bien que l'ICAC enquête sur cette campagne et mette en lumière les sommes qui ont été dépensées par les partis.»

