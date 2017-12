Ile Maurice: Carburant - «Dan preské tou filing pé trouv pé met laké... »

À la station-service d'Indian Oil, à Terre-Rouge, nous rencontrons Nooriahan Imambocus. Elle compte plus de 10 ans dans ce domaine. Au dire de cette employée de la station-service, Maurice est passé par des épreuves beaucoup plus difficiles que celle-là. «Kot nou isi, travay pé déroul normal. Dimounn pé vinn normal kouma zot abitié vini. Nou pé tandé lor radio ki nou bann minis pé négosié ek mo pansé zot pou bizin trouv enn solision pou sa.»

D'ailleurs, à en croire la majorité des pompistes que nous avons interrogés hier, «pli boukou dimounn pé vinn plin zot tank». Et certains automobilistes iraient encore plus loin. «Éna pé vinn ranpli galon!» Avant, expliquent-ils, «boukou ti pé met lésans tigit par tigit ti pé alé».

