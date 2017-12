Congo-Kinshasa: Au moins 14 casques bleus et 5 FARDC tués dans le nord-est

C'est une attaque sans précédent qui a visé la mission de l'ONU dans l'est de la RDC ce vendredi. Quatorze militaires tanzaniens et 5 Congolais ont perdu la vie, mais 3 Tanzaniens sont toujours portés disparus et 53 autres sont blessés, certains grièvement. Le porte-parole de l'ONU, Stephane Dujarric, parle de « la pire attaque contre des casques bleus dans l'histoire récente de l'organisation. »

Le bilan est extrêmement lourd et pourrait encore s'alourdir. Quatorze militaires tanzaniens et 5 Congolais ont perdu la vie, mais 3 Tanzaniens sont toujours portés disparus et 53 autres sont blessés, certains grièvement. Ils sont en cours de rapatriement en avion vers l'hôpital le plus proche dans la ville de Goma.

Selon plusieurs sources, c'est la mission de l'ONU au Congo qui était la cible de cette attaque. Une position temporaire des casques bleus comptant une centaine de militaires, située à plus de 80 km du chef-lieu de Beni et non loin de l'Ouganda, entourée de forêts, en pleine zone où le groupe armé ADF est toujours particulièrement actif.

Ces casques bleus se trouvaient à 10 km d'une position de l'armée congolaise qui est intervenue et qui indique que 72 rebelles ADF auraient également été tués. L'attaque a été intense, elle aurait duré 4 heures, d'où ce bilan extrêmement lourd.

Le secrétaire général des Nations unies s'est dit « outré » par cette attaque inédite et « inacceptable ». Des renforts ont été envoyés sur place. Antonio Guterres a exprimé ses condoléances aux familles et au peuple tanzanien qui paie le lourd tribut de cette attaque.