Congo-Brazzaville: Affaires foncières - Abolition du permis d'occuper délivré au propriétaire terrien de Kombé

Dans sa ronde, Pierre Mabiala a aussi mis aussi aux arrêts deux autres malfrats, tous membres d'une même famille. Ils se faisaient passer pour des propriétaires terriens et avaient spolié une réserve foncière de l'Etat à Mantsimou, prévue pour la construction d'un marché et d'un centre de santé intégré.

Auparavant, usant de la pédagogie, Pierre Mabiala a prouvé techniquement et juridiquement à l'assistance que ledit permis d'occuper était truqué, parce que signé le 18 mars 1981, un jour toujours férié jusqu'à présent au Congo. Le ministre a dit avoir appliqué aussi la loi numéro 52-83, du 21 avril 1983, portant code domanial et foncier en République populaire du Congo . En son article 2, celle-ci dispose: « La présente loi abolit tous les titres fonciers obtenus antérieurement selon les règles du code civil, ou selon les règles d'immatriculation, ainsi que les droits fonciers coutumiers ». Annonçant cette mesure, Pierre Mabiala a déclaré: « A partir de ce jour, le permis d'occuper délivré à la famille Mboungou Mampouya est annulé. Elle doit restituer tout ce qu'elle a escroqué auprès des familles ».

Située dans le huitième arrondissement de Brazzaville, Madibou, la zone foncière de Kombé est depuis quelque temps l'objet de vives querelles entre la famille Mboungou Mampouya, propriétaire terrien de cet espace et la population. Depuis 1981, soit trente-six ans déjà, le permis d'occuper délivré à cette famille lui donnait le droit sur la gestion de l'ensemble du site. Ainsi, elle vendait les parcelles de terrain ainsi que la caillasse et le sable, exploitait le sous-sol, a indiqué Pierre Mabiala, ajoutant que c'est une responsabilité plutôt dévolue à l'Etat.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.