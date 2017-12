Congo-Brazzaville: Malnutrition - Plus de cent mille enfants congolais meurent chaque année

L'information a été livrée par l'Unicef dont les statistiques révèlent également que six millions d'enfants souffrent de retard de croissance et deux millions de malnutrition aiguë.

La malnutrition est un problème de santé publique en République démocratique du Congo (RDC), touchant des millions d'enfants. Chaque année, indique l'Unicef, cent soixante mille enfants dans le pays meurent de causes liées à la malnutrition. La situation préoccupe aussi bien le gouvernement que les partenaires impliqués dans la lutte contre ce fléau qui aggrave la mortalité infantile.

Pour y faire face, le représentant par intérim de l'Unicef en RDC, le Dr Tajudeen Oyewale, a indiqué, dans un communiqué de presse, que le gouvernement, avec l'appui de son institution et de la Banque mondiale, a rassemblé tous les acteurs techniques et financiers autour d'un engagement commun pour la réduction de la malnutrition chronique dans le pays.

C'est dans ce contexte que le Narratif commun de lutte contre la malnutrition a été créé, sous le leadership du ministère de la Santé publique en vue de mener une synergie d'actions de tous les acteurs et secteurs impliqués dans le domaine de la nutrition.

En effet, il est important d'agir en prévenant les cas de malnutrition chronique chez les jeunes femmes et les nourrissons en priorité pour réduire la mortalité infantile, améliorer la santé des enfants et garantir le développement individuel, social et économique du pays.

La malnutrition est non seulement un problème de santé mais aussi économique, comme l'a reconnu le directeur des Opérations de la Banque mondiale en RDC. « La malnutrition chronique entraîne des pertes irréversibles en capital humain qui contribuent à la réduction de la productivité économique. Les enfants malnutris durant la petite enfance présentent des déficiences cognitives et des résultats scolaires plus modestes. À plus long terme, le retard de croissance entraîne une perte de 10 à 17 % du salaire perçu au cours de la vie active. Cela mène à des pertes économiques importantes, de l'ordre de 3 à 8 % du produit intérieur brut. », a-t-il indiqué.

L'Unicef pense que pour générer une diminution générale et durable des taux de malnutrition auprès des enfants de moins de 5 ans, il faut mobiliser davantage de ressources, renforcer le leadership de la nutrition. Il est aussi question de rendre actif le mécanisme de coordination au niveau élevé qui inclut tous les secteurs-clés mais également intégrer la nutrition dans différents plans de développement du pays, notamment dans les plans de développement agricole, sécurité alimentaire et l'éducation.