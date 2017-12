En équipant la commune de matériel d'assainissement, Banque Atlantique soutien la Politique locale de lutte contre l'insalubrité permettant aux populations de s'approprier de manière durable, la salubrité de leur environnement préservant ainsi la santé publique.

Burkina Faso : Banque Atlantique et la mairie de Gaoua s'unissent pour Une opération ville propre

En prélude à la célébration de la fête de l'Indépendance du Burkina Faso, prévue le 11 décembre prochain, Banque Atlantique et la Mairie de Gaoua se sont mis ensemble sur le projet « GAOUA VILLE PROPRE POUR L'INDEPENDANCE», pour assainir ladite ville.

A cette occasion, MM Yssouf GBANE et Fiacre KAMBOU, respectivement Directeur Général de Banque Atlantique et Maire de Gaoua, ont procédé à une signature de convention, en présence des membres du Conseil Municipal, des collaborateurs de la banque et des médias locaux. Un don de matériels de ramassage, de stockage et de transport d'ordures a été offert par Banque Atlantique pour accompagner cette initiative. Et cela, en vue de la mise en œuvre d'actions dynamiques et incitatives d'assainissement de la ville de Gaoua.

En équipant la commune de matériel d'assainissement, Banque Atlantique soutien la Politique locale de lutte contre l'insalubrité permettant aux populations de s'approprier de manière durable, la salubrité de leur environnement préservant ainsi la santé publique.

L'engagement social et sociétal de la banque porte sur 4 axes d'intervention (social ; entreprenariat ; environnement ; culture).

: