Cote d'Ivoire: Inventions et innovations - Abidjan abrite un salon international en mars 2018

Inventions et innovations: Abidjan abrite un salon international en mars 2018

Montrer que la Côte d'Ivoire et les pays africains regorgent d'inventeurs, créer une plate-forme de promotion des inventions et un cadre de rencontres et d'échanges entre inventeurs et structures de financement, faire de la Côte d'Ivoire le pionnier de l'invention en Afrique, favoriser l'implication des États dans la mise en place de Fonds de soutien à l'invention. Tels sont, en substance, les objectifs de la 1ère édition du Salon international des inventeurs d'Abidjan (Abidjan Innova) qui se tiendra du 22 au 24 mars 2018 au palais de la culture de Treichville.

L'annonce de cet événement a été faite le 5 décembre 2017, à l'hôtel du District d'Abidjan, par Coulibaly Pierre Djibril, président de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire (Fedinci).

Pour les organisateurs, une centaine d'exposants ivoiriens et étrangers ainsi que 5000 visiteurs sont attendus pendant ces jours sur une surface de plus de 1500 m2.

Cet évènement inédit sera une vitrine de toutes personnes physiques ou morales ayant une invention ou une innovation à présenter. C'est aussi un forum des entreprises et des institutions actives en recherche et développement, le lieu d'échanges entre inventeurs, chercheurs et opérateurs économiques à la recherche de créneaux porteurs.

Sont donc attendus à « Abidjan Innova », les inventeurs et innovateurs, les gouvernements, les institutions privées et publiques d'aide au développement et au soutien à l'invention, les départements de recherche et développement des entreprises, les Pme innovantes, les start-ups technologiques et incubateurs, les structures de financement et de microfinance, les universités et grandes écoles, les sociétés en développement, etc.