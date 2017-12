Gambie: Libération des Imams Molah et Babayi, celle des autres détenus est attendue

L'information est tombée en ce milieu d'après-midi. Les deux Imams (Alassani Djobo MOLAH et Abdoul-Wahid BABAYI) arrêtés les 16 et 22 Octobre et détenus à la prison civile de Kara ont été relâchés cet après-midi.

Par contre, les autres personnes arrêtées à Sokodé le 19 août (17) et à Bafilo les 7 (1) et 20 Septembre (4) dans le cadre des manifestations politiques et détenues à la prison civile de Kara sont toujours gardées en prison. Outre ces deux Imams dont le retour dans leurs milieux respectifs est confirmé par des sources contactées par le REJADD, la libération effective des autres est attendue.

Les noms des personnes à libérer

Sokodé

1-DJOBO Alassani

2-TCHAWOUSSI Abdoul-Ganiou

3-OURO KOURA Mouhamed

4-WOROU Abdoul- Rachid

5-YACOUBOU Abdoul-Hakbar

6-INOUSSA Samssoudine

7-OURO DJERI Bouwè-Essodjo

8-TRAORE Abdou-Raouf

9-IDRISSOU Mouhamed

10-AGBETOGLO Agbebavi

11-AGBETO Yacoubou

12-TCHEDRE Issifou

13-TCHESSI Hodabalo

14-KPELAFIA Fataou

15-N'GBEGNA Youwassaka

16-BAGNA Rachad

17-APETI Fati

18-KAO Aïcha

Bafilo

1-BABAYI T. Abdoul-Wahid

2-DJOBO Kamari

3-TCHAGOM NINI Adibou

4-AFFO Ramadan

5-ISSA Mouhamed

6-SAMADOU Arimiyao

