Burkina Faso: L'opposition dépose une plainte contre Simon Compaoré

Le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques (CODMPP) et la Coalition nationale… Plus »

Monsieur Simon COMPAORE a clairement enfreint aux dispositions de l'article précité, puisqu'il a détenu par devers lui une arme à feu dont il ne pourrait en aucune circonstance disposer d'une autorisation légale de port. En effet, seuls des agents de police, de gendarmerie, des différents corps d'armée habilités, dans la stricte mesure exigée par la protection des personnes et des biens ou la défense de l'intégrité du territoire national, peuvent détenir et porter de façon apparente une arme de guerre.

Monsieur Zéphirin DIABRE et l'Opposition politique burkinabè considèrent que ces agissements de Simon COMPAORE sont contraires aux lois et règlements en vigueur au Burkina Faso. En effet, aucun Burkinabè (fut-il ministre) ne peut, sans autorisation légalement requise, détenir une arme à feu, de surcroit une arme de guerre.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.