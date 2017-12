Burkina Faso: Violence à l'université Ouaga 1 - L'Aneb tient l'administration pour responsable

Le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques (CODMPP) et la Coalition nationale… Plus »

Par ailleurs, Alexis Zabré et ses camarades se réclament partisans de la non-violence. C'est pourquoi, l'Aneb « dénonce l'escalade répressive organisée par les autorités universitaires. (... ) Appelle les étudiants honnêtes à se démarquer des appels à la violence contre l'Aneb et ses militants ». S'offusquant également des conséquences causées par ces altercations, les conférenciers du jour ont souhaité un prompt rétablissement à tous les blessés. Ils ont aussi indiqué avoir enregistré des victimes dans leur rang.

Pour Alexis Zabré, le responsable de cette situation n'est nul autre que l'administration, qu'elle accuse. « Pendant 72 heures, à l'UO1, un groupe d'étudiants à la solde des autorités ont entamé des campagnes de sensibilisation pour appeler les étudiants à se révolter contre l'ANEB et ses militants ». A fait savoir Alexis Zabré, président de l'ANEB. En clair, pour Alexis Zabré et ses camarades, « cette campagne de dénigrement » demandait aussi à « frapper les éléments de l'Aneb et de boycotter la grève ». C'est ainsi qu'ils ont affirmé avoir vu le premier jour de la grève, des étudiants « armés de cailloux, de ferrailles, de chaises sciées pour la circonstance ».

