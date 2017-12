C'est une attaque sans précédent qui a visé la mission de l'ONU dans l'est de la RDC ce vendredi.… Plus »

La MONUSCO et les FARDC sont en train de coordonner une réponse conjointe. La MONUSCO est également en train d'assurer des évacuations médicales et d'évaluer la situation sécuritaire dans le territoire.

La MONUSCO fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les auteurs de l'attaque soient traduits en justice et répondent de leurs actes ignobles", a déclaré Maman Sidikou, le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en RDC et Chef de la MONUSCO.

"Je tiens à transmettre mes sincères condoléances aux familles des casques bleus qui ont perdu leurs vies ou ont été blessés au service de la paix en République Démocratique du Congo au cours des dernières heures. Je condamne avec la dernière énergie cette attaque mortelle contre les casques bleus des Nations Unies et les soldats des FARDC. Les attaques dirigées contre ceux qui œuvrent au service de la paix et la stabilité en République démocratique du Congo sont des attaques lâches et constituent de graves violations.

Au soir du 7 décembre 2017, des présumés éléments ADF ont mené une attaque contre une Base de la Compagnie Opérationnelle de la Force de la MONUSCO à Semuliki dans le territoire de Beni dans le Nord-Kivu. Cette attaque a débouché sur un combat violent entre les présumés éléments d'ADF d'une part, et d'autre part, les Forces de la MONUSCO et des FARDC.

