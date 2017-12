Sénégal: Bonne gouvernance - Le Comité de pilotage de la stratégie de lutte contre la corruption installé

Cependant, le ministre Ramatoulaye Guèye Diop a invité la présidente de l'Ofnac à mettre en œuvre cette stratégie à travers une « démarche participative » associant toutes les parties prenantes à la lutte contre la corruption qui, dit-elle, est un « phénomène universelle qui reste un écueil à l'efficacité des politiques publiques ». Toutefois, Seynabou Ndiaye Diakhaté confirme que toutes les parties prenantes : société civile, secteur privé, représentants de l'ensemble des départements ministériels seront associées à l'élaboration de la stratégie. « On a privilégié une approche inclusive et participative qui permet à toutes les parties prenantes de prendre part à ce comité en vue de l'élaboration d'un document qui se voudra ambitieux mais réaliste », informe Mme Diakhaté.

Selon la présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), Seynabou Ndiaye Diakhaté, ce comité est chargé d'élaborer un document qui va permettre d'orienter le gouvernement du Sénégal « dans le choix de ses politiques publiques pour mieux lutter contre la fraude et la corruption ».

