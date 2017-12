Sénégal: Visite - Le DG de l'OIT à Dakar

Guy Ryder, directeur général de l'Organisation internationale du travail (OIT) est attendu à Dakar ce 10 décembre. Lors de son séjour de 2 jours au Sénégal, il va s'entretenir avec beaucoup d'autorités sénégalaises en charge des questions du travail.

Le directeur général de l'Organisation internationale du travail (OIT), Guy Ryder sera à Dakar en visite officielle du 10 au 12 décembre 2017. Selon un communiqué, M. Ryder va, au cours de son séjour en terre sénégalaise, va s'entretenir avec le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, les ministres chargés du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il sera également reçu par les partenaires sociaux (Organisations d'employeurs et Organisations de travailleurs), de même que l'Equipe pays du Système des Nations Unies. « Cette première visite au Sénégal du Dg de l'OIT sera l'occasion d'échanger avec l'ensemble des acteurs : Etat, patronat et syndicats sur les questions d'actualité du monde du travail », ajoute le communiqué.

Parmi les questions qui seront abordées entre le directeur général de l'OIT et les autorités sénégalaises, le communiqué cite, entre autres, l'emploi décent pour les jeunes et les femmes, la migration de travail et la protection des travailleurs migrants, l'extension de la protection sociale, la formalisation de l'économie informelle, les crises et le dialogue social, le respect des normes internationales du travail. Au cours de son séjour à Dakar, le directeur général, Guy Ryder va aussi présenter ses 7 initiatives pour le centenaire de l'OIT qui sera célébré en 2019. Il s'agit de l'initiative sur l'avenir du travail, l'Initiative sur l'éradication de la pauvreté, l'initiative verte, l'Initiative sur les entreprises, l'Initiative du centenaire sur les femmes au travail, l'initiative sur les normes et l'initiative sur la gouvernance qui vise à achever la réforme des structures de gouvernance de l'OIT.