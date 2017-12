Sénégal: Sadio Mané, un derby pour conclure la semaine en beauté

Avec quatre buts en neuf matchs, l'attaquant sénégalais qui est plus passeur que buteur, sait que le titre de Ballon d'or africain se jouera plus au nombre de buts marqués et un peu moins à l'impact dans le jeu de son équipe à travers des passes décisives.

Contre ses coéquipiers, Idrissa Gana Guèye et Baye Oumar Niasse, Sadio Mané qui a retrouvé une place centrale dans le quatuor offensif des Reds (Coutinho - Sadio Mané, Firmino et Mohamed Salah) devrait batailler ferme dans la quête d'un Graal continental qui semble tendre les bras à son équipier égyptien.

Sadio Mané s'est chargé d'alourdir le score en marquant les 4-ème et 5-ème but de son équipe qui termine à la première place de son groupe devant le FC Séville (Espagne).

En plus de ses deux buts, Mané a été au départ de l'action qui a mené au 2-ème but de son équipier, le Brésilien Coutinho (15-ème minute).

