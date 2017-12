Ile Maurice: Agression sexuelle alléguée - Poursuivi par une juriste, un Français veut que la charge contre lui soit rayée

«Il fait bon vivre à Chemin-Grenier. On y a de tout.» Après avoir vécu un temps… Plus »

La police a procédé à l'arrestation de la juriste le samedi 2 décembre, sous une accusation provisoire de «Breach of Information and Communication Technologies Act».Elle a été libérée le même jour contre une caution.

Ce n'est pas tout. Il avance que cette dernière l'aurait menacé et lui aurait réclamé de l'argent. Allant encore plus loin, le Français relate que la juriste aurait menacé de le faire expulser du pays en utilisant ses liens avec des politiciens.

Deux mois avant son arrestation, le ressortissant français avait d'ailleurs déposé une plainte pour harcèlement contre la juriste. Il l'accuse de lui avoir envoyé des centaines d'e-mails pendant les six derniers mois de l'année. «Ce sont des correspondances injurieuses et même des personnes de mon entreprise ont reçu des lettres et mails anonymes», a-t-il déclaré aux enquêteurs du poste de police de Flic-en-Flac.

