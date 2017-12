Ile Maurice: Affaire Betamax - «Zot inn kas kontra pou akiz mwa ek Bachoo», dit Ramgoolam

«Le gouvernement ne veut pas de la victoire d'Arvin parce que ce sera l'arrivée d'un tsunami.» Propos de Navin Ramgoolam lors du congrès du Parti travailliste (PTr), ce vendredi 8 décembre, à La Source, Quatre-Bornes. L'ancien Premier ministre est revenu sur la partielle au n°18, l'affaire opposant la STC et Betamax et sur une alliance future entre le MMM et le MSM.

«Ils mettent en péril l'économie et la réputation de Maurice à cause d'un esprit de vengeance. Le parquet était contre la rupture du contrat de Betamax. Zot inn kas kontra pou akiz mwa et Bachoo. Nous voulions garantir la sécurité pétrolière. Aujourd'hui, il y a une dette de Rs 5 milliards et des intérêts de Rs 74 milliards. Voilà le résultat de leur incompétence», a avancé Navin Ramgoolam.

Le leader du PTr a aussi tiré à boulets rouges sur Roshi Bhadain. Il devra répondre de ses actes, a soutenu Navin Ramgoolam. D'ajouter que le leader du Reform Party est quelqu'un d'«instable et dangereux», «incompétent» et «arrogant».

«Il y a un mot d'ordre pour voter pour Nita Juddoo. Si vous votez pour le MMM, vous votez pour le MSM. Un seul groupe contrôle l'économie du pays. C'est pour cela que nous avons besoin d'une rupture. Ceux ayant des comptes bancaires offshore devront aussi répondre de leurs actes.»

Plus de développement économique à Quatre-Bornes

Arvin Boolell, candidat du PTr à l'élection partielle, s'est engagé pour sa part à apporter plus de développement économique à Quatre-Bornes. «L'élection à Quatre-Bornes est un signal que nous voulons envoyer. Nous venons avec un projet de société. Le PTr est le parti du peuple. Quand je serai au Parlement, mon premier objectif sera de réclamer les élections générales anticipées. Je prends l'engagement d'apporter plus de développement économique à Quatre-Bornes. À une semaine des élections, vous avez une arme entre vos mains», a-t-il soutenu.