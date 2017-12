Ile Maurice: Chemin-Grenier - De village agricole à mini-ville

«Économiquement, on a de tout ici, c'est un peu comme une petite ville», confie celui qui se souvient qu'auparavant, il fallait se rendre «en ville», à Curepipe ou à Port-Louis, pour faire des achats et, surtout, les démarches administratives.

Il y a encore quelques décennies, ce village qui bouillonne d'activités et grouille de monde, notamment à cause de ses commerces et sa foire, dépendait principalement de la canne. Un grand changement que beaucoup de villageois n'auraient pu imaginer. «Presque toutes les banques de Maurice ont une succursale à Chemin-Grenier. Il y a aussi plusieurs grands magasins ainsi que des supermarchés», dit fièrement Bicramadith, un quinquagénaire habitant le village.

«Maintenant il y a beaucoup de maisons et de bâtiments», ajoute-t-il. En effet, Chemin-Grenier, juste après le village de Chamouny, en direction de Bel-Ombre, est un centre d'activités dans le Sud. Grand village, il dispose de plusieurs facilités et est aussi le siège de nombreux commerces. Pour la petite histoire, Chemin- Grenier doit son nom à Jacques Raymond Grenier, un Français qui y possédait beaucoup de terrain au 18e siècle.

À 83 ans, Rashid Moolye est un des témoins privilégiés de la transformation de ce petit village. «Lorsque j'étais encore jeune, il y avait surtout des champs de canne. La plupart des gens travaillaient comme laboureurs, coupeurs de canne ou pêcheurs. Il y avait aussi des champs de thé et une usine de thé un peu plus haut dans le village», raconte le vieil homme. Lui-même s'est d'ailleurs essayé à la plupart de ces métiers avant de prendre sa retraite.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.